Das Topmanagement des Münchener Triebwerkszulieferers MTU Aero Engines Börsen-Chart zeigen verzichtet auf Boni in Höhe von mehr als vier Millionen Euro zugunsten eines Solidarfonds für die Mitarbeiter. Das Geld solle dazu verwendet werden, soziale Härten bei besonders von Kurzarbeit betroffenen Beschäftigten auszugleichen, schrieb MTU-Chef Reiner Winkler in einer Mail an seine leitenden Angestellten. Die Mail liegt manager magazin vor.

Angesichts der Corona-Krise hatte der Vorstand seine 170 obersten Führungskräfte dazu aufgerufen, freiwillig auf einen Teil ihrer Boni für 2019 zu verzichten. Die Boni hätten jetzt zur Auszahlung angestanden; das Geld ist also sofort verfügbar, wie ein MTU-Sprecher erläuterte. Die Beiträge würden nach Hierarchieebene gestaffelt. Weit über 90 Prozent der Manager hätten sich beteiligt. Winkler und seine drei Vorstandskollegen stellen etwa 30 Prozent der vier Millionen Euro.

Der Aufschwung in der Luftfahrt hatte Umsätze und Gewinne von MTU in den vergangenen Jahren auf immer neue Höhen getrieben; vergangenen September stieg MTU Aero Engines Börsen-Chart zeigen in den Dax Börsen-Chart zeigen auf. Durch die Corona-Krise wurde der Hersteller von Flugzeugtriebwerkskomponenten jäh eingebremst. "Wir mussten von einem Moment auf den anderen umschalten", schrieb Winkler. Alle Standorte befinden sich derzeit in einer dreiwöchigen Betriebsruhe; danach wird voraussichtlich auf Kurzarbeit umgestellt.

Auch Vorstände von Daimler, Lufthansa, Adidas und Puma verzichten auf Geld

In den vergangenen Wochen haben schon einige andere Konzerne Abstriche bei den Gehältern ihres obersten Führungspersonals angekündigt. MTU ist indes das erste Großunternehmen, bei dem die Gehaltsverzichte den betroffenen Mitarbeitern direkt zugute kommen sollen.

Bei Daimler Börsen-Chart zeigen wollen die acht Vorstände und der Aufsichtsrat für neun Monate auf 20 Prozent ihres Fixums verzichten. Die Manager der obersten drei Ebenen sollen eine Kürzung der Grundvergütung von zehn Prozent akzeptieren. Die Lufthansa-Vorstände verzichten für die sechs Monate von April bis September auf 20 Prozent ihrer Fixvergütung. Die Adidas-Vorstände haben ihre Gehälter vorerst um die Hälfte gekürzt. Die Puma-Vorstände lassen ihr Gehalt für den April komplett ausfallen.