Modell Lufthansa So könnte der Staat den Energiekonzern Uniper retten

Der kriselnde Energiekonzern Uniper kämpft weiter mit reduzierten Gas-Liefermengen aus Russland über die Pipeline Nord Stream 1, erklärte Deutschlands größter Importeur von russischem Erdgas am Montag. Der Konzern erhält weniger als die Hälfte der Lieferungen und hatte wegen der hohen Belastungen durch den Kauf von Ersatzmengen am Spotmarkt nach Hilfe vom Staat gerufen. Derweil rüstet sich die Bundesregierung für einen weitgehenden Gas-Lieferstopp Russlands und will dafür auch einen Schutzschirm für die wichtigsten Versorger aufspannen.