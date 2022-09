Mega-Fusionsplan von Oligarch Wladimir Potanin stockt

Während in der russischen Wirtschaftskrise in den 1990er Jahren des Staates in finanziellen Schwierigkeiten geriet und große Teile der Bevölkerung verarmten, legten Männer wie Potanin mit der Übernahme staatlicher Großkonzerne die Grundlage für ihr Vermögen. Dabei kauften später mehrere Oligarchen auch günstige Belegschaftsaktien auf. Potanin, der zu den reichsten Russen zählt, hält über seine Holding Interros rund 36 Prozent der Nornickel-Anteile. Er ist außerdem Vorstandschef des weltgrößten Produzenten von Palladium und raffiniertem Nickel, der 72.000 Menschen beschäftigt. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hatte Großbritannien Potanin als Vertrauten von Präsident Wladimir Putin (69) auf seine Sanktionsliste gesetzt.