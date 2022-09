"Der Krieg in der Ukraine belastet die Branchenkonjunktur erheblich", erklärte das Ifo-Institut die negative Entwicklung in der Branche, die neben den Auto- und Maschinenbauern die exportstärkste in Deutschland ist. "Denn ein großer Anteil des Energieverbrauchs in der chemischen Industrie entfällt auf Erdgas." Die Chemiebetriebe wollen in den kommenden Monaten weniger produzieren. Das entsprechende Barometer sank von minus 27 auf minus 38 Punkte. "Etwas entspannter war im August nur die Lage bei der Materialknappheit", so das Ifo. "Sie ließ etwas nach, wie im Rest der Industrie." 50 Prozent der Firmen berichteten demnach von Nachschubproblemen, im Juli waren es noch 54 Prozent.