Die Friedenspflicht endet am 30. Juni – Arbeitskampfmaßnahmen sind damit theoretisch ab jetzt möglich. "Natürlich ziehen wir auch Warnstreiks in Betracht, wenn die Verhandlungen nicht in die richtige Richtung gehen", sagte ein Verdi-Sprecher. Die Lufthansa wäre gut beraten, ein Angebot vorzulegen, ergänzte er.

Verdi nutzt Verhandlungsmacht

Die Gewerkschaft nutzte auch an anderer Stelle schon ihre derzeit höhere Verhandlungsmacht, etwa mit Streiks bei Easyjet in Berlin oder an diesem Freitag mit einem 24-stündigen Ausstand von Wartungspersonal am Flughafen Hamburg. Tarifverhandlungen laufen oder stehen bei Verdi außerdem an bei Bodenverkehrsdiensten an den Flughäfen Düsseldorf, Köln, München und Stuttgart. Beim Sicherheitspersonal bundesweit an den Flughäfen schloss Verdi nach drei Ganztagesstreiks einen neuen Tarifvertrag im März ab.