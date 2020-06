Lufthansa-Schalter am Flughafen München: Die Fluglinie hat in Deutschland laut Eigenangaben 11.000 Stellen zu viel

15





Die Lufthansa ist durch die Coronakrise schwer angeschlagen. Nun wagt die Fluglinie einen ungewöhnlichen Schritt: Sie selbst schlüsselte detailliert den Personalüberhang in den verschiedenen Bereichen in Deutschland auf.

Die voraussichtlich nach der Krise auf Dauer überzähligen 22.000 Vollzeitstellen verteilten sich auf alle Geschäftsfelder und nahezu alle Unternehmen der Gruppe, teilt die Airline mit.

Doch vor allem im Flugbetrieb hat die Lufthansa zu viele Stellen an Bord. Dort gibt es einen rechnerischen Überhang von knapp 5000 Stellen, wie Lufthansa mitteilte. Davon entfallen 2600 auf Flugbegleiter, 1500 auf Bodenmitarbeiter und 600 auf Piloten. Insgesamt die Hälfte des rechnerischen weltweiten Überhangs von 22.000 Stellen, den die Lufthansa bereits vergangene Woche nannte, entfällt auf Deutschland, wie Lufthansa mitteilte.

Lesen Sie dazu auch:

Heinz Hermann Thiele: Welche Rolle der Milliardär bei der Lufthansa spielt

Zahlen sind Teil des Ringens um ein Sparpaket

34





"Nach unseren aktuellen Annahmen über den Geschäftsverlauf der kommenden drei Jahre haben wir allein bei Lufthansa perspektivisch keine Beschäftigung für jeden siebten Piloten und jeden sechsten Flugbegleiter sowie zahlreiche Mitarbeiter am Boden", sagte Personalvorstand Michael Niggemann.

Lufthansa wolle möglichst viele Mitarbeiter über die Krise hinweg an Bord halten und betriebsbedingte Kündigungen vermeiden. "Dazu müssen die Verhandlungen über die Krisenvereinbarungen gemeinsam zum Erfolg führen", sagte Niggemann.

Betroffen sind den Angaben zufolge weitere 1400 Stellen in der Zentrale und bei anderen Konzerngesellschaften in der Administration. Lufthansa Technik hat demnach weltweit einen Personalüberhang von rund 4500 Stellen, davon 2500 in Deutschland. Im Cateringgeschäft der LSG Group sind es weltweit 8300, davon 1500 in Deutschland.

Die Fluggesellschaft und die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit, Ufo und Verdi ringen derzeit um ein Sparpaket. Das Unternehmen will mit den Tarifpartnern bis zum 22. Juni 2020 zu konkreten Ergebnissen kommen. Der Lufthansa-Konzern beschäftigt rund 138.000 Mitarbeiter.

Die Lufthansa steht wegen der schwersten Krise der Luftfahrtgeschichte wie viele andere Airlines vor einem Schrumpfkurs, um sich an die längerfristig schwache Nachfrage nach Flügen anzupassen.

Das Unternehmen rechnet erst für 2023 mit einem Marktniveau wie vor der Krise. Die Flotte von 760 Flugzeugen soll dauerhaft um 100 Maschinen verkleinert werden.

wed/dpa-afx/rtr