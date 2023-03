Die Lufthansa hat nach den massiven Verlusten während der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr wieder einen Gewinn eingeflogen. Das bereinigte Betriebsergebnis belief sich auf 1,5 Milliarden Euro nach einem Defizit von 1,7 Milliarden Euro im Jahr zuvor, wie der Luftfahrt-Konzern am Freitag mitteilte. Die starke Nachfrage nach Flügen von Reisenden und in der Luftfracht verschaffte der Airline 2022 mit 32,8 Milliarden Euro einen fast doppelt so hohen Erlös wie im Jahr zuvor. "Die Lufthansa ist zurück. In nur einem Jahr ist uns ein nie zuvor erreichter finanzieller Turnaround gelungen", erklärte Lufthansa-Chef Carsten Spohr (56). Die Nachfrage sei auch im laufenden Jahr ungebrochen hoch. Die Ticketpreise sollen weiter rund ein Fünftel über dem Vorkrisenniveau liegen.