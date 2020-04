Die Deutsche Lufthansa Börsen-Chart zeigen will trotz angepeilter Staatshilfen weiter möglichst unabhängig agieren. Wie das manager magazin von Insidern erfuhr, hat der Konzern dazu in den aktuellen Verhandlungen mit der Bundesregierung das sogenannte Airbus-Modell eingebracht. Bei Airbus Börsen-Chart zeigen halten die Staaten Deutschland, Frankreich und Spanien zwar rund ein Viertel der Anteile, nehmen aber keinen direkten Einfluss auf das Unternehmen und seine Geschäftspolitik. Die Lufthansa würde diese Konstruktion gerne übertragen, vor allem wenn es um die Besetzung von Aufsichtsratsposten geht.

Auch im Falle einer direkten Beteiligung des Bundes an der Lufthansa - in Verhandlungskreisen ist von zehn Prozent die Rede - soll die Regierung darauf verzichten, einen Beamten oder Politiker in den Aufsichtsrat zu entsenden. Sie soll nur ein Vetorecht bei der Besetzung des Aufsehergremiums bekommen und so indirekt Einfluss auf dessen Zusammensetzung nehmen.

Zur Großbildansicht picture alliance/dpa Lufthansa-CEO Carsten Spohr

Die Details der Rettungsmaßnahmen für die derzeit fast beschäftigungslose Fluglinie sollen heute Nachmittag in einer Telefonkonferenz festgelegt werden. Teilnehmen sollen daran die Lufthansa-Spitze um Konzernchef Carsten Spohr und die Staatssekretäre Jörg Kukies (Finanzen) und Ulrich Nussbaum (Wirtschaft). Im Gespräch ist offenbar eine Kombination von Maßnahmen, wobei Hilfen aus dem neu geschaffenen Wirtschaftsstabilisierungsfonds im Vordergrund stehen sollen. Dazu gehören neben einer Beteiligung an der Lufthansa durch Kapitalerhöhung vor allem auch Bürgschaften und Darlehen.

Die Lufthansa will sich offenbar nur soviel Geld leihen, wie unbedingt nötig. Denn sie rechnet fest damit, dass sie die Darlehen zurückzahlen muss. Lufthansa-CEO Spohr hat bereits vergangene Woche geäußert, dass er nach der Coronakrise mit einer jährlichen Belastung von einer Milliarde Euro rechnet, die für Tilgung und Zinsen der Staatsgelder anfällt. Die kolportierte Hilfssumme von bis zu zehn Milliarden Euro dürfte daher zumindest im ersten Schritt nicht ausgeschöpft werden.

Lesen Sie auch:

Wie viel Mitsprache bekommt der Staat bei der Lufthansa?

Lufthansa - 10.000 Mitarbeiter weniger nach der Corona-Krise

Lufthansa schafft es alleine nicht mehr

Kommentar: Staatsbeteiligung- Ende der Tabus

Lufthansa beruft erst einmal keinen neuen Finanzvorstand

Die Lufthansa hält außerdem einen Alternativplan bereit, sollten ihr die Forderungen des Staats im Gegenzug für ein Rettungspaket zu weit gehen. Dann würde sie ein Schutzschirmverfahren anstreben, eine Art geordnete Insolvenz, wie manager magazin aus dem Unternehmen erfuhr. Dieses Verfahren hätte den Vorteil, dass der Konzern alte Schulden los würde und sich neue Verbindlichkeiten weitgehend ersparen könnte. Lufthansa-Insider schränken allerdings ein, dass das Schutzschimverfahren sehr schmerzlich für das bislang erfolgreiche Unternehmen wäre und nur im Notfall eingesetzt werden solle.

Über die finale Festlegung des Rettungspakets soll eine Spitzenrunde mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und der Lufthansa-Führung entscheiden. Ein Termin dafür steht noch nicht fest.