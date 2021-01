Wolfgang Reitzle plant letzten Coup Linde – der entfesselte Riese

Der zweitwertvollste Dax-Konzern hat Corporate Germany weit hinter sich gelassen. Kein Unternehmen ist so global, kaum eines so nachhaltig erfolgreich. Doch das Modell rüttelt an den Grundfesten. Chairman Reitzle setzt nun auf Wasserstoff.