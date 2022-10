Der Umsatz kletterte um 15 Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar, wie Linde am Donnerstag in Woking bei London mitteilte. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern nun mit einem Gewinn je Aktie von 11,93 bis 12,03 Dollar, das sind 12 bis 13 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Im Juli waren noch 11,73 bis 11,93 Dollar je Aktie in Aussicht gestellt worden.