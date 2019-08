Lars Larsen macht mit Schlaf ein Vermögen. 1979 gründete er sein Unternehmen Jysk aus dem die deutsche Dependance Dänisches Bettenlager hervorging und machte damit ein Vermögen. Dass es dem 71-Jährigen gesundheitlich zuletzt nicht gut ging, war kein Geheimnis. Am Montagmorgen erlag einer der reichsten Dänen nun seiner Krankheit.

Larsen war vor rund zwei Monaten mit sofortiger Wirkung von seinem Ämtern als Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender der Unternehmen Jysk, Dänisches Bettenlager und der Lars Larsen Gruppe zurückgetreten. Als Grund gab er seine Leber-Krebserkrankung an, die er als "sehr ernste Diagnose" beschrieb. Er habe sich deshalb entschlossen, seine Zeit und Kraft seiner Familie zu widmen.

Larsen sei umgeben von seiner Familie am Montagmorgen nach schwerer Krankheit in seinem Haus in Silkeborg gestorben, teilte das Jysk-Unternehmen nun mit. Er hinterlässt neben seiner Frau, zwei Kinder und vier Enkelkinder.

Larsens Vermögen wurde von "Forbes" auf 4,4 Milliarden Dollar geschätzt, womit er zu den zehn reichsten Dänen überhaupt gehörte - im Ranking der reichsten Menschen weltweit landete er zusammen mit den Familien Michael und Wolfgang Herz auf Platz 424.

Als Nachfolger an der Spitze der Larsen Gruppe war bereits im Juni Larsens 47-jähriger Sohn Jacob Brunsborg berufen worden. Die Einrichtungsunternehmen Jysk und Dänisches Bettenlager führt hingegen CEO Jan Bogh, beide Firmen sollen nach bisherigen Plänen im September fusionieren.

Die gesamte Gruppe machte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Der Gewinn lag bei 474 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr verkündete Larsen noch, dass der Konzern in weitere Filialen investieren, das Vertriebsnetzwerk und den E-Commerce-Bereich ausbauen wolle. In weltweit 2700 Geschäften in 50 Ländern sind derzeit über 23.000 Mitarbeiter tätig.

akn