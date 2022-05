DSM will mit Firmenich fusionieren

Dem niederländischen DSM-Konzern dürften die Einnahmen aus dem Geschäft gelegen kommen. Das Unternehmen kündigte nicht nur den Verkauf der Sparte an, sondern will auch mit dem Schweizer Duftstoff- und Aromenhersteller Firmenich fusionieren. Die DSM-Aktionäre sollen 65,5 Prozent am neuen Konzern halten, die Firmenich-Eigner 34,5 Prozent. Diese bekommen zudem 3,5 Milliarden Euro in bar. Als fusioniertes Unternehmen will DSM-Firmnich, die gemeinsam auf einen Umsatz von 11,5 Milliarden Euro kommen, vor allem Evonik und Symrise attackieren.