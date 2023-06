Die allgemeine Nachfrageschwäche und ein anhaltender Lagerabbau bei den Kunden hätten sich fortgesetzt, vor allem in der Bau-, Elektro- und Elektronikindustrie. Selbst bei sonst stabilen "konsumentennahen Produkten" seien die Anlagen nicht ausgelastet, was sich auf das Ergebnis auswirke. "Für den Monat Juni ist keine Erholung erkennbar", hieß es in der Mitteilung.