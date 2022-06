Nun bleibt noch Hoffnung auf das Schwesterschiff Global Dream. Es ist ebenfalls unvollständig und liegt laut "An Bord" im Dock der MV Werften in Wismar. Der Fokus des Insolvenzverwalters liegt jetzt voll auf der Global Dream. Die Werft in Wismar war am Donnerstag an die Kieler Thyssenkrupp Marine Systems verkauft worden, die dort ab 2024 Militärschiffe bauen will. Bis dahin müssen die Global Dream Schiffe verlegt werden. Der Standort Rostock von der MV Werft will die Bundesregierung möglicherweise kaufen, um dort künftig in Eigenregie die Instandsetzung von Marineschiffen sicherzustellen.