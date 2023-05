Beim Münchner Maschinenbauer KraussMaffei sollen bis zu 790 der 4700 Arbeitsplätze gestrichen werden. Bis zu 490 Stellen fielen allein in Deutschland weg, teilte die an der Börse in Shanghai gelistete Dachgesellschaft des Herstellers von Spritzgießmaschinen für die Kunststoffproduktion am Dienstag mit.