Zum Vermögen der Familienstiftung werden den Angaben zufolge insbesondere die mittelbaren Beteiligungen des 2021 gestorbenen Industriellen Heinz Hermann Thieles an den Unternehmen Knorr-Bremse und Vossloh gehören. Die operative Leitung der Stiftung liegt bei einem dreiköpfigen Vorstand, der von einem Stiftungsrat beraten und überwacht wird. Die Stiftung soll ihren Sitz zunächst in Grünwald bei München haben. Neben Stephan Sturm als Vorsitzender des Stiftungsvorstands gehören dem Gremium Testamentsvollstrecker Robin Brühmüller und Thieles Tochter Julia Thiele-Schürhoff (52) an.