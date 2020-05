Der US-Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts KKR Börsen-Chart zeigen baut seine Investments in der deutschen Medienbranche aus und hat sich Anteile an der TV-Sendergruppe ProSiebenSat.1 gesichert. KKR teilte am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit: "Wir haben uns dazu entschieden, im Rahmen eines finanziellen Investments wieder bei ProSiebenSat.1 einzusteigen. Wir sind davon überzeugt, dass das Unternehmen am Kapitalmarkt derzeit unterbewertet ist." Laut Sendergruppe hält KKR nun 5,21 Prozent der Aktien.

Es ist nicht das erste Mal, dass KKR Anteile an der Sendergruppe hält - von 2006 bis 2014 war der Finanzinvestor dort schon einmal aktiv gewesen. Größter Aktionär bei ProSiebenSat.1 mit Sitz in Unterföhring bei München ist derzeit jedoch Mediaset - der Konzern des früheren italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi hält mittlerweile fast 25 Prozent. Weiterer Großaktionär ist daneben auch die Czech Media Invest des Milliardärs und Metro-Investors Daniel Kretinsky.

Anleger feierten den Wiedereinstieg von KKR bei ProSiebenSat.1. Die Aktien Börsen-Chart zeigen schossen am Dienstag um gut 17 Prozent auf 11,43 Euro nach oben.

Lesen Sie auch:

Der neue Chef bereitet ProSiebenSat.1 auf die Zerschlagung vor

ProSiebenSat.1 streicht Jahresprognose und Dividendenvorschlag

Chefaufseher von ProSiebenSat.1 soll abgelöst werden

KKR ist bereits auch an anderen Medienunternehmen in Deutschland beteiligt. Im vergangenen Jahr hatte der US-Finanzinvestor eine strategische Partnerschaft mit dem Medienkonzern Axel Springer ("Bild", "Welt") in Berlin geschlossen. Darüber hinaus gehören auch die Videospezialisten Universum Film, i&u TV, die ehemalige die Produktionsfirma des Fernsehmoderators Günther Jauch, sowie die Tele München Gruppe mit dem TV-Sender Tele 5 zum KKR-Imperium.

dpa-afx/akn