Es war ein Paukenschlag in der vergangenen Woche. Apples viel gefeierter, hoch angesehener Stardesigner Jonathan (Jony) Ive wird das Unternehmen verlassen und gründet nach jahrzehntelangem Dienst bei Apple ein eigenes Designbüro. Der Aktienkurs von Apple gab nach. Rätselraten, warum der Designguru, der entscheidend hinter der Entwicklung des iPhones steht, den Konzern verlässt.

Das "Wall Street Journal" hat versucht, Antworten zu finden und sprach mit mehreren Personen aus dem Umfeld der Designabteilung.. Ive - so das Fazit - habe sich bereits über einen längeren Zeitraum von Apple entfremdet. Seit dem Tod von Steve Jobs habe mit Tim Cook ein Mensch das Ruder übernommen, der weniger dem Design verpflichtet sei als den Geschäftszahlen.

Anders als Jobs soll sich Cook nur selten in der Designabteilung habe blicken lassen. Ive und Jobs hätten dagegen oft zusammen gegessen und sich gegenseitig mit ihren Ideen inspiriert. Ive soll enttäuscht gewesen sein, das Cook den Konzern mehr auf Geschäftstätigkeiten fokussiert habe und immer weniger auf Designfragen, schreibt die US-Zeitung. In den meisten Tech-Unternehmen bestimme das Engineering die Produktentwicklung. Bei Apple herrschten dagegen (lange Zeit) die Designer.

Zur Großbildansicht JUSTIN SULLIVAN/ AFP Jony Ive (r) mit Apple-CEO Tim Cook (l)

Ive habe schließlich immer häufiger bei Design-Meetings gefehlt. Der Designer sei praktisch schon vor Jahren ausgestiegen, schreibt das "Wall Street Journal". Laut Mitarbeitern habe sich Ive aus dem routinemäßigen Management des Elite-Designteams zurückgezogen, dass zusehends ruderlos und ineffizient und schließlich durch Abgänge von wichtigen Mitarbeitern geschwächt wurde.

Ives Ausscheiden manifestiere den Siegeszug des Unternehmers über das Design, heißt es. Das Geschäft würde grundlegend geändert - von einem Hardware-Know-how getriebenen hin zu einem Gewinnmargen-orientierten Geschäft, das zwar auf die Hardware-Erfolge aufsetzt, sie aber für den Verkauf von Software- und Services-Angeboten nutze. Ive sei frustriert gewesen, dass in Apples Vorstand immer mehr Personen aus den Bereichen Finanzen und Betrieb einzogen und das Interesse an Produktentwicklungsprozessen gesunken sei.

Daran konnte wohl auch die großzügige Vergütung an Ive nichts ändern, heißt es. Für einen Dämpfer sorgte unter anderen auch die Entwicklung der Apple Watch, die entgegen Ives Idee als Verlängerung des iPhones auf den Markt kam und sich nur schleppend verkaufte. Ive wurde zwar befördert, bestand aber gleichzeitig auch darauf, weniger Zeit im Unternehmen selbst verbringen zu müssen.

In der Folge arbeitete er häufig in der Nähe seiner Häuser auf Hawaii, in Großbritannien oder in San Francisco, während die Design-Abteilung auf seine Anwesenheit hoffte, auch damit wichtige Entscheidungen getroffen werden konnten. Ein Versuch Ive wieder mehr ins Unternehmen einzubinden, missglückte dem Artikel zufolge. Zusammenarbeiten wolle Apple künftig dennoch mit Ive, betonte Cook in der vergangenen Woche. Das alte Designteam bei Apple berichtet derweil an den gelernten Maschinenbauer COO Jeff Williams.

akn