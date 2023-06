Für ein besseres Klima Irland erwägt Tötung Zehntausender Kühe

Mehr als sieben Millionen Rinder, davon 1,55 Millionen Milchkühe, leben in Irland mit gut fünf Millionen Einwohnern. Zum Vergleich: 2022 gab es in Deutschland elf Millionen Rinder, darunter 4,3 Millionen Milchkühe. "Wir haben – unter anderem aus Klimagründen – unseren Bestand bereits um 600.000 Tiere reduziert und liegen jetzt bei 3,7 Millionen", sagt Hans Foldenauer vom Bundesverband Deutscher Milchviehhalter der dpa. "Der Gedanke, Tiere für die Klimaziele zu keulen, wäre in Deutschland unvorstellbar." Es gebe andere Möglichkeiten. Auch der Deutsche Bauernverband lehne solche Schritte ab, sagt ein Sprecher.