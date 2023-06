Wo zeigt sich dieses Potenzial?

Indien zeichnet sich auch dadurch aus, dass es multizentral ist. Es gibt für praktisch jede Branche ein oder zwei relevante Wirtschaftsregionen. Sie finden diese Cluster zum Beispiel in der Autoindustrie in der Stadt Pune im Bundesstaat Maharashtra. Neben den Werken von Volkswagen, Skoda oder Mercedes gibt es dort ein verwobenes System an Zulieferern und zudem eine der größten Universitäten für Ingenieurfakultäten in Südasien. Gleichzeitig ist Pune aber auch ein gefragter Standort für Wissens-Outsourcing, etwa für Banken und Kreditkartenfirmen. Solche Cluster finden Sie immer wieder über das ganze Land verteilt.

Trotzdem hapert es noch an der Infrastruktur.

Ja, die Infrastruktur ist nach wie vor in vielen Bereichen eine Herausforderung. Das sollte sorgfältig mit eingeplant werden, wenn man Standort und Geschäftspläne konkretisiert. Positiv gesprochen bedeutet das aber auch, dass es für Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, viel Nachholbedarf gibt, gestützt durch Investitionsprogramme. Doch noch fallen die Rahmenbedingungen hier zurück im Vergleich zu Europa und anderen asiatischen Ländern, zum Beispiel beim schienengebundenen Nahverkehr. Viele Millionenstädte haben noch immer keine S-Bahn oder nur ein rudimentäres Angebot. Auch das Tempo des Ausbaus ist dadurch gekennzeichnet, dass in einer Demokratie Konsensfindung, Rechtsbehelfe und der Schutz vor Enteignungen dazu führen, dass die Prozesse deutlich langsamer sind als in zentralistisch oder diktatorisch regierten Ländern. Der Nachholbedarf ist aber be- und erkannt, so bekommt die Region Neu-Delhi nun bereits einen zweiten internationalen Großflughafen. Auch Bangalore und Mumbai haben mittlerweile eine hochwertige Flughafeninfrastruktur, die in den vergangenen Jahren entstanden ist.

Wo liegen die regulatorischen Herausforderungen für ein Investment in Indien?

Geschäftsprozesse in Indien verlaufen nicht leichtgängig, da muss man realistisch sein, doch zuletzt wurden Verbesserungen erzielt. Behördenprozesse wurden digitalisiert und vereinfacht, hier ist man weiter als Deutschland, doch in Details sehen wir noch immer ein komplexes regulatorisches Umfeld. Steuerliche Verrechnungspreise etwa werden besonders sorgfältig geprüft, auch das Gesellschaftsrecht ist für Unternehmer aus Kontinentaleuropa anfangs gewöhnungsbedürftig, da es viel umständlicher ist. Doch einzelne Bundesstaaten mit einem hohen Anteil ausländischer Unternehmen zeigen bereits, dass es auch anders geht und ermöglichen Investments, ohne bürokratische Steine in den Weg zu legen.