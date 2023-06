Der US-Chipriese hatte Siemens-Chef Roland Busch (58) am Montag in seiner Mitteilung zu der 30-Milliarden-Euro-Investition mit den Worten zitiert: "Siemens ist stolz darauf, zusammen mit Intel daran zu arbeiten, das Halbleiter-Ökosystem in Europa zu beschleunigen." Siemens sei ein wichtiger Technologiepartner für die Chipbranche, wenn es darum gehe, widerstandsfähigere Lieferketten zu bauen. Darüber hinaus wollte sich das Münchner Unternehmen nicht äußern.