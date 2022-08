Das Projekt in Italien ist Teil eines umfassenderen Plans des US-Chipherstellers, 88 Milliarden Dollar in den Aufbau von Fertigungskapazitäten in Europa zu investieren, um seine Abhängigkeit von asiatischen Zulieferern zu reduzieren. Die Europäische Kommission hat bis 2030 im Rahmen des sogenannten Chips Act 15 Milliarden Euro für öffentliche und private Halbleiter-Projekte vorgesehen, und die Regierung in Rom hat dafür 4,15 Milliarden Euro für den Zeitraum bis 2030 vorgesehen.