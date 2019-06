Rekordsumme: Chip-Hersteller Infineon will Cypress kaufen

Milliarden-Investition in den USA

In der Zentrale des Münchener Chip-Herstellers Infineon.

Der Chiphersteller Infineon will für neun Milliarden Euro den US-Speicherhersteller Cypress Semiconductor kaufen. Infineon werde Cypress für 23,85 Dollar je Aktie in bar erwerben, teilte der Dax-Konzern am Montag mit. Ein entsprechender Vertrag mit dem US-Unternehmen sei unterzeichnet worden. Dies entspreche einer Prämie von 46 Prozent auf den unbeeinflussten 30-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs.

Infineon Börsen-Chart zeigen stärke mit der Übernahme von Cypress seine Ausrichtung auf strukturelle Wachstumstreiber und erweitere sein Anwendungsspektrum. Aufgrund zu erwartender Größeneffekte entstünden bis 2022 jährliche Kostensynergien in

Höhe von 180 Millionen Euro. Die sich ergänzenden Portfolios ermöglichten zusätzliche Angebote von Chip-Lösungen, die sich langfristig in Umsatzsynergien in Höhe von mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr niederschlagen dürften.

Reuters, soc