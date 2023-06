Industriestrompreis von sechs Cent geplant

Für Unternehmen aus besonders energiehungrigen Branchen kündigte Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (53, Grüne) am Montag eine neue staatliche Förderung an. Noch in diesem Jahr könnten sich Unternehmen, die ihre Produktion klimaneutral umbauen wollen, in einer Auktion Angebote zur Teilnahme an sogenannten Klimaschutzverträgen abgeben. Dafür will Habeck zunächst einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag bereitstellen.