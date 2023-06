Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank bezeichnete die Daten als Riesenenttäuschung. "Damit wird das Konjunkturgefühl immer mulmiger." In der Industrie laufe es weiter alles andere als rund. "Der Abwärtstrend ist jedenfalls intakt, er hält seit mehr als einem Jahr an." Die Schwächephase in den USA wird dies eher noch bestärken. Noch seien Auftragspolster vorhanden. "Auch wegen der Klimapolitik hierzulande wird der Ritt für die Industrie ein harter bleiben."