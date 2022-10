Tarifkonflikt IG Metall beginnt mit Warnstreiks

Warnstreiks bei Thyssenkrupp, Miele und ZF Friedrichshafen

Beschäftigte wollen etwa bei Thyssenkrupp in Andernach und Hagen, bei Miele in Bielefeld, bei ZF Friedrichshafen in Saarbrücken oder bei Mahle-Behr in Neustadt an der Donau zeitweise die Arbeit niederlegen. Bei Bosch in Bamberg und Siemens Healthineers in Kemnath werde die Nachtschicht früher beendet, erklärte die Gewerkschaft weiter. Der IG-Metall-Bezirk Küste bestreikt in Hamburg, Kiel und Itzehoe jeweils ein Unternehmen in der Nacht. In Baden-Württemberg ruft die IG Metall ihre Mitglieder auf, sich in der Nacht zum Samstag mit Fackeln um die Feuertonne vor den Toren von Kolbenschmidt in Neckarsulm zu versammeln.