Besorgt äußerte sich der Gewerkschaftschef wegen der hohen Preise für Gas und Strom in Europa. Sie seien "um ein Vielfaches höher als in den USA oder China". Dieser "massive internationale Wettbewerbsnachteil" habe bereits Folgen: "40 Prozent der Chemieunternehmen drosseln die Produktion, 23 Prozent verlagern ins Ausland, zehn Prozent wollen Anlagen stilllegen." In der Papier-, Glas-, Keramik- und Aluminiumindustrie sei die Lage vergleichbar. Mehr als 40.000 Beschäftigte aus den IG-BCE-Branchen seien aktuell in Kurzarbeit.