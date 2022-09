Man sehe "momentan ein deutlich verändertes Umfeld für den deutschen Immobilienmarkt", so eine Sprecherin des Unternehmens. In der Folge müssten Kunden neu kalkulieren und beim Immobilienkauf Kompromisse eingehen. "Einige entscheiden sich vorerst gegen einen Kauf. Sie warten ab, wie sich die Situation weiter entwickeln wird." Diese Muster würden sich innerhalb Deutschlands und auch innerhalb der Baufinanzierungsbranche unterschiedlich stark auswirken. "Der Markt ist insgesamt sehr volatil und entwickelt sich unterschiedlich, etwa regional betrachtet", sagt die Sprecherin. Die Entwicklungen bei Hypoport möchte das Unternehmen nicht kommentieren.

Immobilienpreise bereits 2021 deutlich überbewertet

Ganz überraschend kam der Absturz freilich nicht. Die Bundesbank schrieb bereits in ihrem aktuellen Finanzstabilitätsbericht 2021, dass negative Entwicklungen am deutschen Wohnimmobilienmarkt im Jahr 2022 weiter zunehmen würden, da die Preise auch in der Pandemie weiter kräftig angestiegen und schneller als die Einkommen der privaten Haushalte oder die Mieten gewachsen sind. "Die bestehenden Preisübertreibungen bei Wohnimmobilien erhöhten sich tendenziell weiter", so die Bundesbank. Nach Schätzungen der Institution lagen diese im Jahr 2020 in Deutschland zwischen 10 und 30 Prozent. Entsprechend hätten Kreditgeber die Werthaltigkeit von Kreditsicherheiten bereits vor Monaten deutlich überschätzt. Gleichzeitig war die Vergabe von Wohnungsbaukrediten dynamisch gestiegen: Relativ zum deutschen Bruttoinlandsprodukt (BIP) stiegen die Wohnungsbaukredite an private Haushalte in den vergangenen Jahren merklich. Auch im jüngsten "Bank Lending Survey" der Bundesbank zeigten sich diese Tendenzen.

Die Großlage war auch bei Hypoport klar. "Dass es einen Rückgang im Markt der privaten Immobilienfinanzierung geben wird, war sowohl uns als auch verschiedenen anderen Marktteilnehmern bewusst", sagt ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage des manager magazins. "Wir haben daher bereits mit unseren Halbjahresergebnissen den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über einen zu erwartenden Rückgang der Marktaktivitäten informiert." Überrascht habe das Unternehmen dennoch die Intensität des Rückgangs im zweiten Halbjahr.

Rettungsanker könnte nun die Refinanzierung von bestehenden Immobiliendarlehen sein, ein Bereich der rund 25 Prozent des Hypoport-Geschäfts ausmache. Der Neubau, welcher rund 15 Prozent des Volumens der Plattform ausmache, werde jedoch weiter zurückgehen. "Hier belasten zusätzlich zu den oben genannten Unsicherheiten auch hohe Baupreise und Materialknappheit", heißt es. Entscheidend sei nun die Frage, wann potenzielle Verkäufer und Käufer von Bestandsimmobilien sich auf einen neuen und mutmaßlich etwas niedrigeren Immobilienpreis geeinigt haben. "Da wir für das laufende Geschäftsjahr 2022 diesen Zeitpunkt nicht mit hinreichender Sicherheit bestimmen konnten, sahen wir uns veranlasst die Jahresprognose auszusetzen."

Dass es schnell geht, glaubt auch Slabke selbst nicht. "Das Zwischentief bei den Zinsen im August haben viel zu wenige Familien für den Erwerb der eigenen vier Wände genutzt", schrieb er vergangene Woche auf Twitter. "Aber auch die Verkäufer haben gepennt. Der Preisrückgang bei Bestandsimmobilien betrug nur 0,6 Prozent. Schade." Denn damit das Zögern für die Käufer aufgehe, müsste sich der Zinsanstieg der letzten Wochen von knapp 1 Prozent in einem Preisabschlag von 4 bis 6 Prozent niederschlagen. "Diesen werden wir dieses Jahr nicht mehr sehen, da die Verkäufer auf höhere Preise dank der Inflation spekulieren."

Weiterhin zwei Millionen Wohnungen benötigt

Mittel- und langfristig glaubt die Slabke-Truppe weiter an das Geschäft. Der Bedarf an Wohnraum in Deutschland bleibe durch Zuwanderung, eine höhere Lebenserwartung und mehr Singlehaushalte, sowie durch dauerhaften Homeoffice-Regelungen weiter bestehen. Die meisten Studien gehen von einem Bedarf von rund zwei Millionen zusätzlichen Wohnungen aus. "Der Wunsch nach einer eigenen Immobilie ist für viele junge Menschen und Familien daher ungebrochen, was die Nachfrage nach Immobilienfinanzierung stärkt", ist der Sprecher überzeugt.

Dass der Markt erst bei einer neuen Geldmengenausweitung durch die Europäische Zentralbank (EZB) wieder anziehen könnte, bestreitet Hypoport. "Es gibt historisch betrachtet nachweislich nur einen untergeordneten und meist kurzfristigen Zusammenhang zwischen Geldmengenausweitung, Zinssenkung und Immobilienfinanzierungsvolumen in Deutschland", so der Sprecher. Vielmehr seien private Ereignisse, wie Familiengründung oder Arbeitsplatzwechsel wesentlich für die Entscheidung, eine Immobilie zu erwerben. "Für unser operatives Geschäft gehen wir daher davon aus, dass bei einer Reduzierung der Unsicherheit der Verbraucher unser Markt der privaten Immobilienfinanzierung sich wieder auf sein seit Jahrzehnten stabiles Niveau zurückbegibt."

Verband zeigt sich pessimistisch für Neubauten

Ganz so optimistisch zeigt sich der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie nicht – zumindest was Finanzierungen für Neubauten angeht. Der Verband sieht eher düstere Zeiten auf die Branche zukommen. "Der Wohnungsbau leidet unter den gestiegenen Baumaterialkosten und den steigenden Zinsen. Es zeigt sich zunehmend, dass begonnene Projekte zwar weitergeführt, weitere Neubauvorhaben aber zurückgestellt werden, weil die heutigen Kosten die ursprünglich geplanten Budgets der Investoren übersteigen", sagt Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller. Bei Privatpersonen kommen zudem steigende Lebenshaltungskosten hinzu, die die Entscheidung für ein Neubauprojekt zunehmend erschweren würden. "Sinkt also die Zahl der Bauvorhaben, drückt das naturgemäß auch den Bedarf an Finanzierungen."

Müller befürchtet, dass sich die ernüchternde Wohnungsbaubilanz 2021 von nur 293.000 fertiggestellten Wohnungen in diesem, und vermutlich auch im kommenden Jahr fortsetzen wird. "Auch wenn wir in der Lage wären, weitaus mehr zu bauen", sagt er und fordert: "Die Politik muss deshalb reagieren und diesem Trend entgegenwirken." Investoren und Bauunternehmen bräuchten wieder Planungssicherheit durch eine verlässliche Förderkulisse, um die Kostenlücke aufzufangen und den Markt anzukurbeln. "Das Hin und Her der vergangenen Monate und die wiederholte kurzfristige Anpassung von Fördergeldern ist Gift für jeden Investor."