Vor dem Hintergrund anhaltender Proteste in Hongkong ist der Chef der Fluglinie Cathay Pacific abgetreten. Die in Hongkong ansässige Airline teilte am Freitag mit, dass der Verwaltungsrat den Rückzug von Rupert Hogg akzeptiert habe. Die Hongkonger Airline war in den vergangenen Tagen im Zusammenhang mit den anhaltenden Protesten in der Finanzmetropole ins Visier der chinesischen Luftfahrtbehörde geraten.

Die Behörde hatte Cathay Pacific dazu aufgefordert, keine Piloten und Flugbegleiter mehr auf Flüge auf das chinesische Festland zu lassen, die sich an "illegalen Protesten" beteiligt hätten. Vor jedem Flug müsste zudem eine Liste mit Besatzungsmitgliedern vorgelegt und genehmigt werden. In der Folge feuerte die Fluggesellschaft zwei Piloten und zwei Flughafenangestellte wegen ihrer Beteiligung an Protestaktionen und anderer Zwischenfälle, berichtete die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post".

Neben Hogg wurde am Freitag der Mitteilung zufolge mit Ronald Lam auch ein zweiter hochrangiger Manager ausgewechselt. Neuer Chef der Fluglinie wird Augustus Tang.

Cathay Pacific bedient 200 Destinationen in Asien, Europa und Amerika. Das Unternehmen zählt derzeit 33.000 Mitarbeiter. Zur Cathay Pacific Group gehören auch die Airlines Dragonair, Air Hong Kong und HK Express.

dpa-afx/akn