Im Streit um das Erbe von Patriarch Heinz Hermann Thiele ist sein Sohn Henrik Thiele (55) mit seiner Milliardenklage gegen den Testamentsvollstrecker und seine Stiefmutter gescheitert. Das berichtet das Handelsblatt , dem das Urteil vorliegt. Die Klage mit einem Streitwert in Höhe von 4,5 Milliarden Euro wurde am Dienstag im ersten Anlauf vor dem Landgericht München abgewiesen. Dass Henrik Thiele in Berufung geht, gilt nach Informationen der Zeitung als wahrscheinlich. Laut Clemens Hüber, einer von Henrik Thieles Anwälten, habe das Urteil erhebliche Schwachpunkte. Man werde es nun intensiv prüfen, sagte Hüber.