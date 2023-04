Hannover-Messe Industrieschau auf Richtungssuche

Mit gutem Grund: So hatten die sieben reichsten westlich geprägten Industriestaaten China für den Fall einer Aggression gegen Taiwan jüngst mit Konsequenzen gedroht. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (42) betonte bei dem G7-Treffen in Asien, dass in der Region zu spüren ist, "wie China immer mehr die bestehenden, allgemeinen, verbindlichen, internationalen Regeln durch seine eigenen Regeln ersetzen will, gerne mit der Behauptung, es gebe keine Regeln, obwohl man die Verträge selbst ratifiziert hat".

"Einseitige Abhängigkeiten verringern"

Das sehen jedoch offenbar nicht alle so. Siegfried Russwurm (59), Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), sagte am Montag, dass die deutsche Industrie den Handel mit China weiter ausbauen möchte. "Diversifizierung bedeutet nicht, uns von China zu entkoppeln, sondern einseitige Abhängigkeiten zu verringern und idealerweise zu überwinden", so Russwurm. China bleibe demnach ein zentraler Markt für deutsche Unternehmen, Sorge bereite jedoch die Abhängigkeit bei kritischen Materialien und Komponenten. "Das ist nichts, was sich innerhalb eines Jahres umdrehen lässt."