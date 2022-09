Beteiligung chinesischer Reederei Hamburger Hafen warnt vor Verbot von Cosco-Einstieg

Hafen Hamburg Marketing fürchtet „eine Katstrophe“, sollte die Bundesregierung dem chinesischen Reederei-Riesen Cosco eine Absage zum geplanten Einstieg erteilen. Cosco will sich an einem Container-Terminal in Hamburg beteiligen, doch die Regierung ist sich uneins. Zuvor waren bereits Bedenken von Wirtschaftsminister Habeck laut geworden.