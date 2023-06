Bau-Start-up Gropyus "Wir wollen das Tesla der Immobilienwelt werden"

Der Delivery-Hero-Gründer Markus Fuhrmann will mit seinem neuen Start-up die Immobilienwelt umkrempeln und mit seriellem Holzbau mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Was ist dran an den Versprechungen?