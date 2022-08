Gute Stimmung bei Glencore, dem weltweit größten Rohstoffhändler: Der Schweizer Konzern konnte seinen Gewinn im ersten Halbjahr auf 18,9 Milliarden US-Dollar verdoppeln, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit . Als weltweiter Produzent und Exporteur von Kohle profitierte Glencore stark von der aktuellen globalen Energiekrise und den gestiegenen Preisen für fossile Rohstoffe wie Gas, Öl und Kohle. Auch die Verwerfungen und Versorgungsunterbrechungen auf dem Energiemarkt im Zuge des Krieges in der Ukraine ließen die Preise in die Höhe schießen.