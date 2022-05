Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder (78) will den Aufsichtsrat beim russischen Ölkonzern Rosneft verlassen. Der staatliche Ölkonzern teilte am Freitag mit, Schröder und der deutsche Geschäftsmann Matthias Warnig hätten den Konzern informiert, dass sie dem Aufsichtsrat nicht länger angehören könnten.

Schröder steht wegen seiner Russland -Kontakte, seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin (69) und seiner Posten bei russischen Staatskonzernen massiv in der Kritik. Nachdem Schröder von 1998 bis 2005 Bundeskanzler war, übernahm er Aufgaben unter anderem für die Pipeline-Gesellschaft Nord Stream, die russische Gazprom und den Energiekonzern Rosneft. Weil er sich davon nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine nicht distanzierte, forderte ihn die SPD-Spitze zum Parteiaustritt auf. Es gibt auch Anträge auf einen Parteiausschluss.

Das Europa-Parlament hatte am Donnerstag darauf gedrungen, Schröder auf die Sanktionsliste gegen russische Oligarchen zu nehmen, wenn er trotz des Ukraine-Krieges an seinen Posten in russischen Unternehmen festhalte.

