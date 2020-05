Der US-Industriekonzern General Electric (GE) hat in der Corona-Krise einen umfassenden Stellenabbau in der Flugzeugsparte angekündigt. Es sei geplant, die weltweite Beschäftigtenzahl in diesem Jahr um rund 25 Prozent zu senken, erklärte GE-Aviation-Chef David Joyce am Montag in einem Memo an die Mitarbeiter. Damit wären insgesamt rund 13.000 Jobs betroffen.

Der Abschwung in der Branche sei beispiellos, betonte Joyce. Die Corona-Pandemie dürfte im zweiten Quartal zu einem Einbruch des Luftverkehrs um rund 80 Prozent führen. Die Aktie des ohnehin schon seit längerem stark angeschlagenen Mutterkonzerns General Electric Börsen-Chart zeigen geriet im US-Handel deutlich ins Minus.

GE Aviation stellt Triebwerke her - unter anderem auch für Boeing Börsen-Chart zeigen, das seinerseits mit dem Abschwung und dem Debakel rund um den Kurz- und Mittelstreckenjet 737 Max kämpft.

Der Stellenabbau bei GE Aviation ist Teil der vom Unternehmen kürzlich angekündigten Einsparungen in Höhe von drei Milliarden Dollar. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurden Stellenkürzungen angekündigt. Um Kosten zu sparen, hat GE bereits einen Einstellungsstopp verhängt, stornierte Gehaltserhöhungen und reduzierte verschiedene Ausgaben deutlich.

In der vergangenen Woche gab der Konzern schließlich bekannt, mit der Ausgabe von Anleihen insgesamt 25 Milliarden Dollar (knapp 23 Milliarden Euro) bei Investoren eingesammelt zu haben. Deshalb sei derzeit nicht geplant, sich um zusätzliche Finanzierungen zu bemühen, hieß es - auch nicht um Staatshilfen.

dpa/rtr/akn