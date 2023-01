Wichtigster Konkurrent ist Siemens Healthineers

Einen Schritt weiter ist Peter Arduini (55), der das 17 Milliarden US-Dollar starke Geschäft von GE Healthcare leitet und nun auch an die Börse führt. In der Covid-19-Pandemie hatte die Medizintechnik den Rest des Konzerns finanziell gestützt. Die verbliebene Muttergesellschaft wird nun einen Anteil von 19,9 Prozent an GE Healthcare behalten. Die neuen Aktien gingen an die GE-Anteilseigener, für je drei Aktien von General Electric gab es eine neue Aktie von GE Healthcare.