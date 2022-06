BP und Rosneft arbeiteten zuletzt im Rahmen von drei Joint Ventures in der Forschung sowie bei Öl- und Gasprojekten in Ost- und Westsibirien zusammen. Nach dem Überfall auf die Ukraine hatte BP angekündigt, seine Anteile von fast 20 Prozent an Rosneft zu verkaufen. Konzerne wie Shell oder ExxonMobil zogen nach.

Gazprom wird erst mit Verzögerung getroffen

Auch für den staatlichen Gazprom-Konzern zeichnen sich Verwerfungen ab. Das Gas, was bislang nach Europa ging, könnte Gazprom nach Asien umleiten. "Jedoch nicht vor den späten 2030er Jahren", sagt Jonathan Stern, Professor und Direktor für Gasforschung am Oxford Institute for Energy Studies. Bislang ist fast die gesamte Gasinfrastruktur auf Europa als Abnehmer ausgerichtet. Eine Pipeline von den wichtigsten Gasfördergebieten im Westen nach China existiert noch nicht. Russland hat zwar laut "Financial Times" im Februar einen 30-Jahres-Vertrag über die Lieferung von Gas nach China über eine 2.600 km lange Pipeline abgeschlossen, die die Gasfelder auf der Jamal-Halbinsel, die derzeit Europa versorgen, über die Mongolei mit China verbinden soll. Der Bau der Röhre steht jedoch noch aus.

Bislang gleichen die hohen Gaspreise den Rückgang bei den Gasexporten aus. "Allein in diesem Jahr sind die Öl- und Gaseinnahmen um 15 Prozent gestiegen, obwohl die Exporte zurückgegangen sind", sagt Experte Stern. Wenn die Preise hoch blieben, sollte dies für Gazprom kein Problem darstellen, so der Professor. Und langfristig, nach 2030, könnten sich die russische Gasproduktion und die Exportmengen von dem derzeitigen Rückgang erholen, schätzt er.