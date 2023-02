In ihrer Eingabe an den obersten Gerichtshof bestätigte nun die Börsenaufsichtsbehörde "The Securities and Exchange Board of India" (SEBI) erstmals die Untersuchung der Anschuldigungen im Hindenburg-Bericht. Zuvor hatte die indische Adani Group am Montag versucht, sich gegen die Talfahrt an den Börsen zu stemmen und erklärt, ihre Geschäftspläne seien vollständig finanziert, ihre Cashflows seien stark und sie sei weiterhin zuversichtlich, den Aktionären attraktive Renditen zu bieten. Anleger zeigten sich allerdings wenig zuversichtlich: Der Kurs des Flaggschiffs der Gruppe, Adani Enterprises, gab erneut 7 Prozent nach.