Groß waren die Erwartungen im Sommer, als Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (53) das neue Gasauktionsmodell vorstellte, eines der zentralen Instrumente zur Drosselung des Energieverbrauchs in Deutschland. Industrieunternehmen sollten flexibel zu für sie passenden Zeitpunkten ihren Verbrauch reduzieren und das überschüssige Gas verkaufen können – so sollte möglichst viel für den kommenden Winter angesammelt werden. Das Instrument "schafft einen Anreiz, um den Verbrauch in der Industrie zu senken, sodass mehr zum Speichern zur Verfügung steht", erklärte der Grünen-Politiker damals. Denn bei allen Sparbemühungen sei "die Industrie ein Schlüsselfaktor", so Habeck.