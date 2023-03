Im Fall von Thyssenkrupp kommen hausgemachte Probleme hinzu. Seit Jahrzehnten investierte die dauerkriselnde Konzernmutter in das Duisburger Werk nur das Notwendigste. Längst ist die Hütte im Vergleich zum Wettbewerb nicht mehr State of the Art. Dazu kommen Pensionsverpflichtungen von rund drei Milliarden Euro, eine starke Arbeitnehmerschaft – und mit der Krupp-Stiftung eine Großaktionärin, der es offenbar vor allem anderen um stetige Dividenden geht. Was all dies in Konsequenz bedeutet, hat der Finanzinvestor Cevian erfahren, der sich von seiner Thyssenkrupp-Beteiligung kürzlich wieder verabschiedete und damit hohe Verluste realisierte.