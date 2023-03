Volle Läger, aktuell sinken die Preise

Konnten im vergangenen Jahr die Hersteller hunderttausende Räder nicht montieren , weil wichtige Teile aus Asien fehlten, gehören die Lieferkettenprobleme nun der Vergangenheit hat, sagte Stork. Die Läger bei den Herstellern und Händlern seien prall gefüllt. Die Zeit der ebenfalls pandemiebedingt hohen Kosten in der Vorproduktion für Rohstoffe und Transport hätten sich entspannt. Händler und Hersteller würden die Preisvorteile an die Kunden weitergeben (die Analyse dazu lesen sie hier). Was den Kunden erfreuen mag, treibt den Händlern die Sorgenfalten in die Stirn. So berichtete VDZ-Chef Kunz von "Abverkäufen mit relativ großen Preisnachlässen" auch im Fachhandel. Diese Entwicklung halte aktuell noch an.