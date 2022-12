Zuerst hatte die Zeitung "Financial Times" von der Klage berichtigt. Eine Stellungnahme der EU-Kommission lag zunächst nicht vor. Die hohen Energie-Preise in diesem Jahr haben der Branche hohe Gewinne beschert, jedoch auch maßgeblich zu der hohen Inflation in vielen Staaten beigetragen.

Entsprechend wurden in der Politik Rufe nach einer Übergewinnsteuer laut. US-Präsident Joe Biden hatte noch im November den Öl-Konzernen gedroht, ihre kriegsbedingten Sonderprofite zu besteuern, falls sie diese nicht an Verbraucher weitergeben würden. Tatsächlich aber profitierten nicht etwa die Menschen an der Tankstelle, sondern die Aktionäre der Ölkonzerne. Nach ihren Rekordgewinnen überschütteten sie die Anteilseigner geradezu mit Aktienrückkaufprogrammen und Dividenden in diesem Jahr. Zugleich aber warnte der Finanzchef von Chevron, Pierre Breber (58), vor einer Besteuerung der Öl-Produktion. Dies würde Investoren abschrecken, stimmte er im Oktober in den Chor der Beschwerdeführer der Öl-Konzerne ein.