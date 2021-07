Leverkusen Kaum Hoffnung für Vermisste nach Explosion in Chemiepark

Nach der Explosion in einer Müllverbrennungsanlage in Leverkusen gibt es kaum noch Hoffnung, die fünf weiterhin vermissten Personen zu finden. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar. Die Polizei will am Donnerstag mit Untersuchungen am Unglücksort beginnen.