Ein Cyberangriff auf die IT-Systeme von Evotec kostet das Hamburger Biotech-Unternehmen zumindest vorerst den Platz im MDax-Index der Deutschen Börse. Die Börse schließt Evotec vom kommenden Dienstag an aus allen Indizes aus, weil das Unternehmen seinen geprüften Geschäftsbericht für 2022 nicht wie vorgeschrieben bis Ende April vorgelegt hat. Der Grund für die Verzögerung sei die Cyberattacke, über die Evotec am 6. April berichtet hatte, erklärte ein Sprecher des Unternehmens am Freitag. Deshalb habe auch der Austausch von Daten mit den Abschlussprüfern unterbrochen werden müssen. An den Ende März vorgelegten vorläufigen Geschäftszahlen für das abgelaufene Jahr habe sich nichts geändert.