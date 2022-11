In einer Anhörung im Liquidationsverfahren sagte die zuständige Richterin am Montag, Evergrande müsse bis zur nächsten Anhörung "etwas sehr viel Konkreteres" über den Prozess der Umschuldung vorlegen. So muss der Konzern nun, 14 Tage vor der nächsten Anhörung, also bis Anfang März, einen Fortschrittsbericht über den Restrukturierungsprozess vorweisen.

Evergrande prüft Umschuldung mit Vermögenswerten

Als Teil der Optionen, die für den Restrukturierungsvorschlag in Betracht gezogen werden, prüft Evergrande die Verwendung inländischer Vermögenswerte und bietet sie als zusätzliche Kreditverbesserung an, um die Zustimmung der Offshore-Gläubiger zu erhalten, so Quellen gegenüber Reuters.