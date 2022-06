Der Energiekonzern Eon erklärte: "Wir tun alles dafür, die Auswirkungen für die Kunden so klein wie möglich zu halten. Die Versorgung der Letztverbraucher über die Eon-Verteilnetzbetreiber erfolgt weiter zuverlässig und sicher." Verminderte russische Erdgasimporte wirkten sich auf das Gaspreisniveau an den Handelsplätzen aus. "Vieles spricht dafür, dass wir weiter mit hohen oder sogar – im Falle eines vollständigen Wegfalls russischer Gasflüsse – noch weiter steigenden Preisen [...] rechnen müssen." Die Gasmengen für das laufende Jahr habe Eon für seine Kunden "in den europäischen Märkten fast vollständig" abgesichert. Auch für kommende Jahr habe Eon sich bereits "signifikante Mengen" vertraglich gesichert. Eon werde fortlaufend seine Endkundenpreise überprüfen. "In welchem Umfang wir in diesem Jahr unsere Preise daher weiter anpassen müssen, können wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen", teilte der Konzern weiter mit.