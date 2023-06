Der Boom der E-Bikes hat Europas Fahrradindustrie im Jahr 2022 gute Geschäfte beschert. Trotz des nachlassenden Corona-Rückenwinds für die Branche wuchs der Umsatz mit Fahrrädern sowie Bikes mit Elektroantrieb um 7,4 Prozent auf insgesamt 21,2 Milliarden Euro, teilte der Verband der europäischen Fahrradindustrie (Conebi) am Mittwoch in Frankfurt am Main mit.