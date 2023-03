Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk klagt darüber, dass sich die Geschäftsbedingungen in China zusehends verschlechtern. "Das Geschäft in China wird zunehmend schwieriger. Es ist absehbar, dass die Freiheiten immer weiter eingeschränkt werden", sagte Vorstandschef Stefan Dräger (59) in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Die chinesische Regierung betrachte offenbar auch die Medizintechnik als strategischen Wirtschaftszweig. "Es gibt viele Hürden, viele davon sind gar nicht offiziell." So hätten Firmen, die sich wegen des Krieges in der Ukraine aus Russland zurückgezogen haben, in China große Schwierigkeiten bekommen.