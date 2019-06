Der Hersteller von "Dixi"- und "ToiToi"-Toiletten steht Finanzkreisen zufolge vor dem Verkauf an einen Finanzinvestor. Nur die Beteiligungsgesellschaften EQT, Apax, Triton und die belgische Core Equity Holdings seien noch im Rennen um das Wiesbadener Familienunternehmen Adco, dem die beiden Marken gehören, sagten zwei mit dem Verkaufsprozess vertraute Personen.

Die Ehefrau und der Sohn von ToiToi-Gründer Harald Georg Müller, die das Unternehmen seit dessen Tod vor fünf Jahren führen, könnten mit einem Erlös von 700 bis 800 Millionen Euro rechnen, sagten die Insider. Die Familie hatte Adco im Herbst zum Verkauf gestellt. Der Finanzinvestor Advent, der ebenfalls Interesse gezeigt hatte, habe abgewinkt.

Organisiert werde der Verkauf von der US-Investmentbank Citi. Die endgültigen Gebote seien bis zum 10. Juli fällig. Die genannten Bieter, Citi und das Unternehmen selbst wollten sich zu den Informationen nicht äußern.

Adco sieht sich als Weltmarktführer für mobile Toiletten ohne Wasseranschluss, wie sie auf Baustellen oder Großveranstaltungen zum Einsatz kommen. Müller hatte ToiToi 1983 gegründet und 1997 das vorher in US-Besitz befindliche Dixi hinzugekauft. Das Unternehmen stellt seine mehr als 300.000 Toilettenhäuschen und -container nicht nur her, es vermietet und reinigt sie auch. Im laufenden Jahr rechnet Adco mit Umsätzen von 360 Millionen Euro und einem operativen Gewinn (Ebitda) von rund 100 Millionen. Das Unternehmenist in 29 Ländern vertreten und zählt 4000 Mitarbeiter.

reuters/akn